В Баку предложили создать альтернативные виды транспорта

В Баку необходимо создавать альтернативные виды транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, этот процесс уменьшит нагрузку на общественный транспорт в Баку и в его окрестностях, а также ущерб, наносимый экологии: "Создание альтернативных видов транспорта отражено в Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы в Азербайджане", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым в декабре 2018 года. Программа предусматривает возобновление деятельности таких экологически чистых видов транспорта как трамвай и троллейбус. К сожалению, в этом году из-за пандемии не получилось провести работу в этой сфере, но в любом случае, использование трамваев и троллейбусов, в том числе, наземного (легкого) метро, очень важно, потому что это устранит плотность транспортного потока на дорогах. В противном случае ситуация только ухудшится. В настоящее время функционируют 600 новых автобусов ООО "Bakubus", находящихся в подчинении Бакинского транспортного агентства, которые поэтапно продолжают поставляться в страну, их число в автобусном парке столицы увеличится до 2500. Но маршруты движения этих автобусов и другие вопросы остаются открытыми".

Мурадлы добавил, что сегодня в Баку серьезной проблемой является строительство линий метро: "Вследствии строительного бума в Баку реализация этих проектов требует немалого времени и больших расходов. Поэтому, если сложно решать вопрос об увеличении числа станций метро, то вместо этих проектов можно восстановить троллейбусные и трамвайные линии, которые тоже можно называть своего рода наземным метро. Для этого можно разработать инвестиционные проекты. В Баку работали и троллейбусы, и трамваи, поэтому эти виды транспорта можно восстановить, несмотря на то, что коммуникации для них не сохранились. Не смотря на это, данные виды транспорта можно и нужно восстановить. В период пандемии метро не работало, в результате на линии было выпущено больше автобусов. Но их не так много, поэтому маршруты не могут справиться с нагрузкой".

Эксперт также считает важным и создание морского транспорта: "В самом Баку, в направлении Баку-Сумгайыт можно создать морское сообщение, интересным представляется создание маршрутов из Баку в северный и южный регионы страны. Это также внесло бы большой вклад в развитие туризма. К примеру, тяжелые грузы, перевозимые сегодня по автомобильным дорогам, можно было бы отправлять морским, либо железнодорожным транспортом. Тем самым можно было бы избежать ущерба, наносимого автомобильным дорогам. В развитых странах мира грузы перевозятся, в основном, морским или железнодорожным транспортом, а у нас 70-80% - именно автомобильным трпанспортом. Эта цифра должна быть ниже 50%".