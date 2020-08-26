https://news.day.az/society/1265365.html Сильный пожар в здании министерства юстиции в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в здании министерства юстиции в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Баку горит здание министерства юстиции Азербайджана
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", пожар начался на верхних этажах здания.
На место происшествия привлечены пожарные расчеты.
Сотрудники министрества эвакуированы из здания.
Пожар потушен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре