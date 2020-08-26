Сильный пожар в здании министерства юстиции в Баку

В Баку горит здание министерства юстиции Азербайджана

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", пожар начался на верхних этажах здания.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты.

Сотрудники министрества эвакуированы из здания.

Пожар потушен.