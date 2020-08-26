С 1 сентября в Азербайджане отменяется еще один запрет

Срок действия моратория на рыболовство в Азербайджане истекает.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, с 1 сентября истекает срок действия моратория на ловлю рыбы, который действовал с 1 мая 2020 года.

Те, кто использует во время охоты ядовитые, химические и взрывоопасные вещества, а также синтетические сети, электрические токи, крючки и другие запрещенные законом инструменты в стране, будут привлечены к ответственности. Лица, виновные в нарушении правил охоты, а также в незаконном отлове рыбы, несут ответственность в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Желающим заняться промышленным рыболовством необходимо обратиться в Сервисный центр №5 "ASAN" и получить соответствующее разрешение. Плавучие суда должны быть надлежащим образом зарегистрированы.