https://news.day.az/society/1265384.html ГЭЦ проведет очередные экзамены - Дата
ГЭЦ проведет очередные экзамены - Дата
27 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, планируется проведение указанных ниже экзаменов:
Второй экзамен по азербайджанскому (государственному) языку;
Приемный экзамен в V класс специальной школы Государственной пограничной службы;
Приемный экзамен по специальности "фельдшер" Военно-Медицинской школы Азербайджанского медицинского университета;
Тестовый экзамен по выбору студентов в группы Sabah (второй этап).
Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Лянкяране и Хачмазе. В экзаменах примут участие в целом 4606 человек.
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