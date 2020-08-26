27 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, планируется проведение указанных ниже экзаменов:

Второй экзамен по азербайджанскому (государственному) языку;

Приемный экзамен в V класс специальной школы Государственной пограничной службы;

Приемный экзамен по специальности "фельдшер" Военно-Медицинской школы Азербайджанского медицинского университета;

Тестовый экзамен по выбору студентов в группы Sabah (второй этап).

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Лянкяране и Хачмазе. В экзаменах примут участие в целом 4606 человек.