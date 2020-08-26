Ученые из США примут участие в международной конференции в Азербайджане

Седьмого сентября в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоится международная онлайн-конференция на тему "Возможности совершенствования дистанционного обучения иностранным языкам - 2020", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На международной конференции, которая будет проведена для преподавателей иностранного языка, при организационной поддержке и модераторстве доцента кафедры "Иностранные языки" UNEC, выпускницы программы "Фулбрайт" США Севиндж Алекберзаде, ученые ведущих университетов США выступят на тему путей совершенствования дистанционного обучения иностранному языку, обучения в онлайн-среде, привлечения студентов в контексте онлайн-обучения, эффективных учебных пособий и онлайн-обучения, также состоятся обсуждения.

Международная конференция будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице UNEC в Facebook. В сессиях конференции аудитории будет представлена возможность задавать вопросы спикерам.

Международная конференция состоится 07.09.2020 года в 18:00 по бакинскому времени.

Спикеры конференции:

Др. Грамм Р.Смит - преподаватель иностранного языка школы образования и развития Линча, Бостонский колледж, США, исследователь.

Марина Теплова - преподаватель-докторант кафедры "Английский язык" Иллинойского государственного университета в США.

Тасито Кури - руководитель Международного института обучения TEFL в США.

Гизела Корнежо - академический руководитель Международного института обучения TEFL в США.