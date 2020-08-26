https://news.day.az/society/1265420.html Пожар в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 13 человек
Пожар в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 13 человек
В Абшеронском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан сгорело 10 п.м. электропроводки вдоль шахты между 2-м и 5-м этажами.
Во время пожара спасатели и пожарные эвакуировали в безопасное место 13 жителей здания. Квартиры были защищены от огня, пожар потушен.
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