Пожар в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 13 человек

В Абшеронском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан сгорело 10 п.м. электропроводки вдоль шахты между 2-м и 5-м этажами.

Во время пожара спасатели и пожарные эвакуировали в безопасное место 13 жителей здания. Квартиры были защищены от огня, пожар потушен.