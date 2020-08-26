Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются переменная облачность, умеренный южный ветер, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 26-28, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса тепла.

В регионах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных районах возможны грозовые дожди, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 15-20, днем - 27-32, в горах ночью - 7-12, днем - 14-18 градусов тепла.