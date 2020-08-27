В Азербайджане за осужденными следят с помощью электронного браслета

С помощью электронного браслета можно определить, покинул ли осужденный место жительства.

Как передает Day.Az, об этом сказал главный консультант Управления электронного мониторинга Службы пробации министерства юстиции Наваи Ализаде.

По его словам, браслет прикрепляется ремнем к ноге заключенного выше щиколотки. Он передает информацию о передвижениях заключенного на мобильное устройство.

"Передатчик домашнего сигнала устанавливается в двух, трех или более местах, в зависимости от размеров жилья осужденного и имеющихся там условий.

Функция передатчиков заключается в передаче информации о местонахождении заключенного в течение установленного срока. В случае вмешательства в работу устройства в центр направляется немедленное оповещение. Кроме того, если осужденный приводит электронное средство контроля в негодность, его стоимость взимается с этого лица. В связи с использованием электронных средств контроля суды налагают на заключенных два типа ограничений - территориальные и временные. В то же время, принимая во внимание личность осужденных, характер совершенного ими деяния, судом на осужденных могут быть наложены иные обязанности и ограничения", - сказал Наваи Ализаде.