https://news.day.az/society/1265450.html В Агстафе обнаружено новое поселение эпохи неолита - ФОТО
В Агстафе обнаружено новое поселение эпохи неолита - ФОТО
Экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана обнаружила в Агстафе поселение самого древнего этапа эпохи неолита.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экспедиция Института археологии и этнографии начала раскопки на территории в этом году.
Найденные здесь различные инструменты и предметы быта свидетельствуют о том, что 8 тысяч лет назад на этой территории проживали люди.
В настоящее время археологические раскопки на территории продолжаются.
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