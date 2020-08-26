В Агстафе обнаружено новое поселение эпохи неолита

Экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана обнаружила в Агстафе поселение самого древнего этапа эпохи неолита.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экспедиция Института археологии и этнографии начала раскопки на территории в этом году.

Найденные здесь различные инструменты и предметы быта свидетельствуют о том, что 8 тысяч лет назад на этой территории проживали люди.

В настоящее время археологические раскопки на территории продолжаются.