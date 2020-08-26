Уволен помощник прокурора Наримановского района

Некоторые пользователи социальных сетей поделились информацией о том, что помощник прокурора Наримановского района города Баку Гасанов Аскер Новруз оглу допустил неподобающие работнику прокуратуры действия.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с этим Управление служебных расследований Генеральной прокуратуры провело соответствующую проверку, передает Day.Az.

Собранные материалы были представлены в новую дисциплинарную комиссию Генеральной прокуратуры.

Дисциплинарная комиссия выявила нарушение Аскером Гасановым требований "Кодекса этического поведения работников Прокуратуры Азербайджанской Республики".

Приказом генерального прокурора Кямрана Алиева от 26 августа 2020 года, Аскер Гасанов лишен звания и отстранен от органов прокуратуры.