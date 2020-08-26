В Азербайджане за сутки выявлено 148 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 91, скончался один человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 35 707 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 33 281, скончались 522 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 904 человек.

За прошедшие сутки для выявления зараженных коронавирусом проведен 6 791 тест, в целом - 892 070 тестов.