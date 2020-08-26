В городах и регионах Азербайджана проведут серологические тесты

Серологические тесты также будут проводится в городах и регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями(TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

По его словам, итоги тестов будут подведены после полного завершения процесса.

"Как известно, предусмотрено взять образцы крови у 1500 граждан. В настоящее время тесты проводятся в Баку, Сумгайыте и Гяндже. В последующие дни процессом будут охвачены и другие регионы республики", - сказал Васиф Алиев.