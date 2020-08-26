Госкомитет прокомментировал массовые собрания во время Ашуры

Вирусу SARS-CoV-2 понадобилось всего несколько месяцев, чтобы изменить образ жизни миллиардов людей, причем, он оказал и продолжает оказывать свое негативное влияние не только на наш организм, но и на все сферы нашей жизни.

Об этом сказал завотделом Госкомитета по работе с религиозными структурами Садиг Мирзоев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что люди были вынуждены отказаться от участия в массовых религиозных церемониях: "В большинстве стран мира деятельность мест паломничества и поклонения была ограничена, были отменены массовые ритуалы и мероприятия. Религиозные организации и богословы различных стран, соблюдая карантинные меры, в том числе, ограничения, введенные на религиозные церемонии и обряды, поддержали государство, поскольку строгое ограничение общения между людьми пока считается единственным действенным методом сведения к минимуму распространения инфекции".

Завотделом подчеркнул, что наряду с использованием медицинских масок, соблюдением социальной дистанции и личной гигиены, отказ от массовых сборищ - тоже одна из важных мер борьбы с коронавирусом. Потому что исследования показывают, что устное общение в 10 раз увеличивает угрозу заражения, а кашель и чихание - в 1000 раз: "Поэтому церемонии в день Ашура, которые отличаются массовостью, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, могут создать серьезную угрозу с точки зрения роста заражений".