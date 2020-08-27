https://news.day.az/society/1265582.html В Азербайджане проходят экзамены для учителей
В Азербайджане проходят экзамены для учителей
27 августа проходят тестовые экзамены для кандидатов, желающих стать учителями начальных классов.
Как сообщили Day.Az в министерстве образования, запланировано участие 1607 кандидатов.
Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамахы, Балакян, Исмаиллы, Агстафу и Товуз. Кандидатам предлагается ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре