ГЭЦ проводит экзамены по способностям в Баку и Нахчыване

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит централизованные экзамены по способностям для приема в вузы по 21 специальности, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Экзамены проводятся в Баку и Нахчыване.

Экзамены по способностям будут проходить по изобразительному искусству, музыкальному искусству, искусству театра, кино и хореографии, а также архитектуре.

Для оценки заданий абитуриентов (суббакалавров) будет организовано 34 комиссии, в которые входят специалисты вузов, члены творческих союзов, представители министерства культуры, других организаций, комитетов и объединений, а также сотрудники ГЭЦ.

С 24 августа абитуриенты (суббакалавры) могут самостоятельно распечатать пропускные листы на экзамен по некоторым комиссиям. Пропускные листы по остальным комиссиям будут размещены на сайте ГЭЦ с 28 августа.

Абитуриенты, участвующие в экзаменах по способностям по музыкальному искусству и искусству театра, кино и хореографии, распечатывая пропускные листы, должны также распечатать и формы программ, в соответствии со специальностями. Абитуриент должен вписать в эту форму программу, которую будет исполнять, и представить ее комиссии, когда явится на экзамен.

Абитуриенты (суббакалавры), выбравшие 53-ю комиссию (искусство хореографии), приходя на экзамен, должны представить комиссии медицинскую справку о весе, росте, состоянии позвоночника, сердца, легких, зрении, а иметь при себе одежду для танцев.