В Азербайджане предлагается проводить уроки несколько дней в неделю

Риск заражения детей в средних школах высокий, поэтому уроки могут проводиться несколько дней в неделю, а в остальные дни обучение должно проводиться в режиме онлайн.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, детям начальных классов поначалу бывает сложно свыкнуться с правилами поведения, поэтому можно применять различные схемы.

Сулейманов добавил, что если будут отмечены случаи массового заражения, можно на определенное время ограничить работу школ.

Эксперт сказал, что во многих странах установлены нормативы по обучению учащихся школ и студентов, согласно которым регулируется число учащихся, находящихся в классах и аудиториях.

Сулейманов считает, что снижающийся уровень заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане создает предпосылки для возобновления, в определенных рамках, работы учебных заведений.

Системное применение правил безопасности в учреждениях после возобновления деятельности и контроль над их выполнением - важное условие, как с точки зрения обеспечения здоровья детей, так и недопущения распространения вируса.

Что касается детских садов, то Сулейманов отметил, что риск заражения детей в детсадах высокий, потому что там они питаются вместе и спят в одном помещении.

По его мнению, разрешение на возобновление работы детсадов может быть дано с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Детсадам в зонах, где нет, либо мало случаев заражения, можно разрешить открыться раньше, чем в городах и районах, где высокий риск заражения: "Уроки в подготовительных группах могут проводиться несколько дней в неделю. Во избежание многолюдности можно организовать уроки в составе половины группы".

Сулейманов считает, что возобновление традиционной формы обучения в вузах и колледжах может привести к нежелательным последствиям, поэтому наиболее приемлемой является дистанционная форма обучения.