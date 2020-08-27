В Ярдымлы найдены кувшинные могилы возрастом 2000 лет

В Ярдымлинском районе найдены образцы материальной культуры античного периода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в прошлом году житель села Уракяран района во время ведения хозяйственных работ на своем земельном участке, обнаружил фаянсовые изделия.

Ведущий научный сотрудник НАНА, доктор философии по истории Джейхун Эминли осмотрел эту территорию. С середины этого месяца Ярдымлы-Лерикская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА начала исследования на территории села Уракяран. Так, в 4 различных участках были проведены инспекционные раскопки и обнаружены кувшинные могилы. Несмотря на то, что найденные кувшинные могилы встречаются в различных местах Азербайджана, строение и обычай захоронения на этой территории отличаются. Особенность кувшинных погребений возрастом около 2000 лет заключается в том, что кувшины установлены вертикально и под небольшим уклоном, а часть мумии, приближенная к поверхности земли, прикрыта большими крышками.

Руководитель экспедиции Джейхун Эминли сказал в интервью АПА, что обнаружение этих целых кувшинов - большая редкость. По его словам, интересно и то, что в погребальных кувшинах внутри украшений есть материально-культурные образцы, созданные под влиянием римской культуры.

Отметим, исследования будут продолжены до середины сентября. Находки включены в план, поэтому после завершения фоторабот, оформления документации и полевых работ исследования будут продолжены в камеральных и лабораторных условиях. После восстановления вещественно-культурные образцы будут переданы в районный краеведческий музей и в ведущие музеи республики.