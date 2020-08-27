В Азербайджане со следующей недели начнутся занятия в некоторых школах

1 сентября в некоторых частных лицеях Азербайджана стартуют занятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, администрация ряда лицеев проинформировала об этом коллектив.

Также, родителей уведомили о том, что занятия начнутся онлайн.

Что касается начала образовательного процесса в административном здании лицеев, то это будет зависеть от решения Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Ожидается, что в других средних школах страны учебный процесс начнется 15 сентября. Окончательное решение о порядке занятий пока не принято.

