https://news.day.az/society/1265664.html В Азербайджане со следующей недели начнутся занятия в некоторых школах
Ожидается, что в других средних школах страны учебный процесс начнется 15 сентября. Окончательное решение о порядке занятий пока не принято.
В Азербайджане со следующей недели начнутся занятия в некоторых школах
1 сентября в некоторых частных лицеях Азербайджана стартуют занятия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, администрация ряда лицеев проинформировала об этом коллектив.
Также, родителей уведомили о том, что занятия начнутся онлайн.
Что касается начала образовательного процесса в административном здании лицеев, то это будет зависеть от решения Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Ожидается, что в других средних школах страны учебный процесс начнется 15 сентября. Окончательное решение о порядке занятий пока не принято.
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