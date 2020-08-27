В Азербайджане чиновник устроил свадьбу

В министерстве внутренних дел (МВД) были изучены распространенные в социальных сетях кадры в связи с проведением свадьбы в ресторане "Sea Bay" в Сабаильском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате расследования было установлено, что свадьбу организовал менеджер по продажам компании мобильной связи. В отношении организаторов, заказчиков и участников торжества приняты меры в соответствии с законодательством.

Юридическое лицо, организовавшее свадьбу, в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках оштрафовано на 4000 манатов, бухгалтер ресторана - на 400 манатов. Протоколы, составленные в отношении 2 администраторов, направлены в районный суд, решением которого они приговорены к 10 суткам административного ареста. Кроме того, 6 работников ресторана оштрафованы в административном порядке на 100 манатов.

Двое заказчиков свадьбы в соответствии с законодательством оштрафованы на 400 манатов, 9 из участников торжества - на 200 манатов.

Расследование по данному факту продолжается.