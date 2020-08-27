В Шеки микроавтобус сбил насмерть женщину

В Шеки произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 26 августа примерно в 16.00 на улице А.Агвердиева в городе Шеки рейсовый микроавтобус марки "Ford", за рулем которого находился житель города Г.Меджидов, сбил пытавшуюся перейти дорогу Солмаз Алхасову.

От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.