https://news.day.az/society/1265673.html В Шеки микроавтобус сбил насмерть женщину
В Шеки микроавтобус сбил насмерть женщину
В Шеки произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 26 августа примерно в 16.00 на улице А.Агвердиева в городе Шеки рейсовый микроавтобус марки "Ford", за рулем которого находился житель города Г.Меджидов, сбил пытавшуюся перейти дорогу Солмаз Алхасову.
От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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