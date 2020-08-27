В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

В некоторых районах Азербайджана и Баку будет ограничена подача воды.

Как сообщили Day.Az в "Азерсу", 27 августа 2020 года на территории городов Ширван и Гаджигабул, а также в Гарадагском, Сабаильском и Бинагадинском районах города Баку ожидаются ограничения в подаче питьевой воды.

Перебои связаны с обильными осадками на территории страны, в результате чего повысилось загрязнение Куры. По этой причине работа водоочистных сооружений куринского водопровода временно приостановлена.