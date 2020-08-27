https://news.day.az/society/1265700.html Сильный пожар в Хызы, к тушению привлечены два вертолета
Сильный пожар в Хызы, к тушению привлечены два вертолета
Недалеко от села Дизевер Хызинского района в труднопроходимой горной местности произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета авиационного отряда МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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