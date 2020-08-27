Сильный пожар в Хызы, к тушению привлечены два вертолета

Недалеко от села Дизевер Хызинского района в труднопроходимой горной местности произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета авиационного отряда МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.