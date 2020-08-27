https://news.day.az/society/1265743.html В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 83 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 83 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 83, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 844 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 364, скончались 524 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 956 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 422, в целом - 898 492 теста.
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