Учебный год в Азербайджане начнется 15 сентября

"Возрастные особенности учащихся и преподавателей должны учитываться во время организации учебного процесса".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября: "15 сентября возобновляется учебный процесс".