https://news.day.az/society/1265767.html Учебный год в Азербайджане начнется 15 сентября - ОФИЦИАЛЬНО
Учебный год в Азербайджане начнется 15 сентября - ОФИЦИАЛЬНО
"Возрастные особенности учащихся и преподавателей должны учитываться во время организации учебного процесса".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября: "15 сентября возобновляется учебный процесс".
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