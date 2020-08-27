https://news.day.az/society/1265772.html В Азербайджане названа дата открытия детсадов - Официально
В Азербайджане названа дата открытия детсадов - Официально
"Детсады и дошкольное образование - фактор, влияющий на работающих матерей".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, есть предложение возобновить деятельность детских садов с 15 сентября:
"Детсады должны открыться в первую очередь там, где низкий уровень распространения вируса. Если до октября будет наблюдаться ухудшение ситуации, мы предложим поэтапное открытие детсадов".
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