В Азербайджане названа дата открытия детсадов

"Детсады и дошкольное образование - фактор, влияющий на работающих матерей".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, есть предложение возобновить деятельность детских садов с 15 сентября:

"Детсады должны открыться в первую очередь там, где низкий уровень распространения вируса. Если до октября будет наблюдаться ухудшение ситуации, мы предложим поэтапное открытие детсадов".