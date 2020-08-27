"Мы планируем, что в этом году в дошкольных группах будут заниматься 120 тысяч детей".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в этом году снова с 1 октября планируется начать обучение в дошкольных группах с проведением занятий 2 раза в неделю: "Если мы сможем работать в этом режиме до 2 ноября, это можно будет считать определенным успехом".