Ученики начальных классов пойдут в школу 15 сентября

"Предлагаем начать учебный процесс в начальных классах с 15 сентября, 2-3 раза в неделю".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, согласно предложению, учащиеся первых классов будут посещать школу 3 раза в неделю, учащиеся других классов, в случае увеличения числа активных больных - 2 раза в неделю: "Если предложение будет принято, в школу пойдут 650 тыс.учащихся начальных классов. 257 тысяч из них приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Эпидемиологическая ситуация в указанных территориях серьезная".