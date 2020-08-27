Как будут возобновляться занятия в школах в Азербайджане

С 15 сентября в Азербайджане начнется новый учебный год.

Как передает Day.Az, на сегодняшнем брифинге министр образования Эмин Амруллаев объявил о подробностях того, как именно будут возобновляться занятия в школах.



Так, ученики 1-4 классов пойдут в школу 15 сентября. При этом занятия будут проводиться 2-3 дня в неделю. Если эпидемиологическая ситуация будет развиваться позитивно, то в полном объеме занятия у учеников младших классов возобновятся 2 ноября.



Ученики 5-9 классов пойдут в школу только с 1 октября. С 15 сентября по 1 октября учиться они будут дистанционно. Если эпидемиологическая ситуация будет развиваться позитивно, то в полном объеме занятия у этих учеников возобновятся 2 ноября.



Что касается старшеклассников, то у них занятия будут проходить дистанционно дольше всех - до 15 октября. С 15 октября старшеклассники будут находиться в школе 2-3 дня в неделю, и только со 2 ноября занятия возобновятся в полном объеме.