В Азербайджане родители сами будут решать, пускать детей в школу или нет

"Если мы хотим продолжения традиционной формы учебного процесса, необходимо соблюдать правила".

Как передает Day.Az, на сегодняшнем брифинге министр образования Эмин Амруллаев объявил о подробностях того, как именно будут возобновляться занятия в школах.

"Если кто-то в семье ученика болеет и температурит, мы рекомендуем не приводить его в школу. Параллельно будет вестись дистанционное образование, так что родитель сам решит, отправлять ребенка в школу или нет", - отметил министр.