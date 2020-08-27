https://news.day.az/society/1265792.html В Азербайджане родители сами будут решать, пускать детей в школу или нет
В Азербайджане родители сами будут решать, пускать детей в школу или нет
"Если мы хотим продолжения традиционной формы учебного процесса, необходимо соблюдать правила".
Как передает Day.Az, на сегодняшнем брифинге министр образования Эмин Амруллаев объявил о подробностях того, как именно будут возобновляться занятия в школах.
"Если кто-то в семье ученика болеет и температурит, мы рекомендуем не приводить его в школу. Параллельно будет вестись дистанционное образование, так что родитель сам решит, отправлять ребенка в школу или нет", - отметил министр.
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