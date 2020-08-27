https://news.day.az/society/1265793.html Азербайджанские школы с массовым заражением коронавируса перейдут на дистанционное обучение
Азербайджанские школы с массовым заражением коронавируса перейдут на дистанционное обучение
"Если в том или ином учебном заведении будет наблюдаться массовое заражение, дети заразят своих родителей, пожилых людей, мы выступим за дистанционное обучение в этих школах".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Э.Амруллаев сказал, что соблюдение общих правил в обществе позволит системе образования быстрее вернуться к традиционной норме.
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