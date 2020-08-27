https://news.day.az/society/1265796.html В профтехучилищах обучение будет проводиться дистанционно
В профтехучилищах обучение будет проводиться дистанционно
"В профтехучилищах обучение будет организовано в дистанционной форме, а обучение по профессиональным специальностям предусмотрено организовать в очной форме".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал министр образования Эмин Амруллаев.
В профтехучилищах занятия начнутся 15 сентября.
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