В профтехучилищах обучение будет проводиться дистанционно

"В профтехучилищах обучение будет организовано в дистанционной форме, а обучение по профессиональным специальностям предусмотрено организовать в очной форме".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал министр образования Эмин Амруллаев.

В профтехучилищах занятия начнутся 15 сентября.