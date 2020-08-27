https://news.day.az/society/1265800.html Ношение масок детьми до 12 лет в школах необязательно - минобразования Азербайджана
Ношение масок детьми до 12 лет в школах необязательно - минобразования Азербайджана
Вопрос ношения масок учащимися будет регулироваться родителями.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции министерства образования Азербайджана сказал советник министра Рустам Агаев, передает в четверг Day.Az.
По его словам, мировая практика показывает, что соотношение инфицированных детей к общему числу зараженных крайне мало.
"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ношение масок детьми до 12 лет будет регулироваться родителями. Поэтому в период возобновления обучения в школах решение о ношении маски ребенком будет оставлено на усмотрение родителей. Министерство только даст свои рекомендации", - подчеркнул Рустам Агаев.
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