Ношение масок детьми до 12 лет в школах необязательно

Вопрос ношения масок учащимися будет регулироваться родителями.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции министерства образования Азербайджана сказал советник министра Рустам Агаев, передает в четверг Day.Az.

По его словам, мировая практика показывает, что соотношение инфицированных детей к общему числу зараженных крайне мало.

"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ношение масок детьми до 12 лет будет регулироваться родителями. Поэтому в период возобновления обучения в школах решение о ношении маски ребенком будет оставлено на усмотрение родителей. Министерство только даст свои рекомендации", - подчеркнул Рустам Агаев.