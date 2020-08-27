Названа дата открытия спецшкол и школ-интернатов в Азербайджане

"Спецшколы и школы-интернаты предусмотрены для детей, нуждающихся в особой заботе. Мы планируем открыть эти учебные заведения поэтапно в формате детсадов на основании соответствующего плана с 15 сентября до 1 октября".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, здесь дети ночуют в общежитиях, поэтому используются другие протоколы: "Но эти протоколы разрабатываются. Естественно, это согласовывается с Медицинским отделением Оперативного штаба. После согласования данных вопросов общественность будет проинформирована об этом".