https://news.day.az/society/1265807.html Эмин Амруллаев: Ожидается принятие решения в связи с учебными курсами
Эмин Амруллаев: Ожидается принятие решения в связи с учебными курсами
"Ожидается принятие решения в связи с учебными курсами с учетом плотности и вопросов гигиены".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
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