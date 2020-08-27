Эмин Амруллаев: Ожидается принятие решения в связи с учебными курсами

"Ожидается принятие решения в связи с учебными курсами с учетом плотности и вопросов гигиены".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.