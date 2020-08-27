https://news.day.az/society/1265809.html В Азербайджане ношение масок учителями в школах может быть обязательным
В Азербайджане ношение масок учителями в школах может быть обязательным
Учителя и родители больше подвержены инфицированию коронавирусом.
Как передает в четверг Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что возраст 38 процентов преподавателей общеобразовательных школ Азербайджана превышает 50 лет.
"Крайне важно обеспечить безопасность этих людей. С этой точки зрения, более ожидаемо, что ношение масок будет обязательным для преподавателей", - сказал Эмин Амруллаев.
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