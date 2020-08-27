В Азербайджане магистры могут продолжить обучение в новой форме

"В случае с лицами, поступившими в магистратуру, не предусмотрено прибытие в вузы для знакомства, как в случае с бакалаврами-первокурсниками".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что так как магистров мало, в дальнейшем они могут продолжить обучение в новой форме.