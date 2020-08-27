https://news.day.az/society/1265811.html В Азербайджане магистры могут продолжить обучение в новой форме - министр
В Азербайджане магистры могут продолжить обучение в новой форме - министр
"В случае с лицами, поступившими в магистратуру, не предусмотрено прибытие в вузы для знакомства, как в случае с бакалаврами-первокурсниками".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что так как магистров мало, в дальнейшем они могут продолжить обучение в новой форме.
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