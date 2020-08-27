https://news.day.az/society/1265813.html За измерением температуры азербайджанских учеников будет наблюдать «Друг школьника»
За измерением температуры азербайджанских учеников будет наблюдать «Друг школьника»
"За измерением температуры учащихся, соблюдением социальной дистанции будут наблюдать участники проекта "Друг школьника".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал советник министра образования Рустам Агаев.
Р.Агаев сказал, что "Друг школьника" будет также наблюдать за тем, чтобы учащиеся не создавали плотность при выходе из здания школы: "Если в каком-то классе или школе будет массовое заражение, то мы закроем этот класс или школу. "Друг школьника" поможет нам в этом".
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