За измерением температуры азербайджанских учеников будет наблюдать «Друг школьника»

"За измерением температуры учащихся, соблюдением социальной дистанции будут наблюдать участники проекта "Друг школьника".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал советник министра образования Рустам Агаев.

Р.Агаев сказал, что "Друг школьника" будет также наблюдать за тем, чтобы учащиеся не создавали плотность при выходе из здания школы: "Если в каком-то классе или школе будет массовое заражение, то мы закроем этот класс или школу. "Друг школьника" поможет нам в этом".