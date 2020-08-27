Эмин Амруллаев внес ясность в вопрос зарплаты учителей

Об изменении учебной нагрузки педагогов 60-65 лет не может быть и речи.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, учебная нагрузка этих педагогов не изменится, то есть, нет критерия определения учебной нагрузки в зависимости от их возраста: "У нас всего 12 процентов учителей старше 60 лет. Не думаю, что будет серьезная проблема с заменой этих педагогов. Их учебная нагрузка не изменится, и заработная плата также сохранится в надлежащем порядке".