https://news.day.az/society/1265821.html Минобразования Азербайджана о форме обучения учащихся начальных классов
Минобразования Азербайджана о форме обучения учащихся начальных классов
Учащиеся начальных классов не будут приходить в школу в один и тот же день. К примеру, если в классе много детей, то класс будет разбит на группы, и каждая группа будет приходить на уроки два или три раза в неделю.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Day.Az.
Он сообщил, что информацию о том, в какие дни дети будут посещать школу, родители смогут получить в учебном заведении за неделю до начала уроков.
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