Количество школьников в классах ограничат - минобразования Азербайджана

Для снижения массовости учеников в школах также будут внесены изменения в расписания уроков.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Day.Az.

По ее словам, массовость детей в школах будет снижена по системе верхней и нижней недели.

"Число школьников, одновременно находящихся в классах, будет под контролем. Некоторые уроки будут преподаваться в виртуальной форме. Это также послужит снижению массовости в школах", - сказала Вафа Ягублу.