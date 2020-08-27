https://news.day.az/society/1265829.html Количество школьников в классах ограничат - минобразования Азербайджана
Количество школьников в классах ограничат - минобразования Азербайджана
Для снижения массовости учеников в школах также будут внесены изменения в расписания уроков.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Day.Az.
По ее словам, массовость детей в школах будет снижена по системе верхней и нижней недели.
"Число школьников, одновременно находящихся в классах, будет под контролем. Некоторые уроки будут преподаваться в виртуальной форме. Это также послужит снижению массовости в школах", - сказала Вафа Ягублу.
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