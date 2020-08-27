https://news.day.az/society/1265863.html TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 6 422 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 27-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 898 492 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 956 человек, 148 из них находятся в реанимации, а 17 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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