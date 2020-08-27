TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 422 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 27-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 898 492 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 956 человек, 148 из них находятся в реанимации, а 17 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.