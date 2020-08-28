https://news.day.az/society/1265913.html В Азербайджане проходят экзамены для учителей английского языка
В Азербайджане проходят экзамены для учителей английского языка
Сегодня в 17 регионах Азербайджана проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.
Ожидается, что в экзаменах примут участие 3363 кандидата.
Кандидаты должны ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.
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