В Азербайджане 10- и 11-классники будут обучаться онлайн

"Планируем, что учащиеся 10 и 11 классов вернутся в школы 15 октября".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Э.Амруллаев отметил, что с 15 сентября обучение для учащихся указанных классов будет проводится в формате онлайн.