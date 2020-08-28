https://news.day.az/society/1265920.html В Азербайджане 10- и 11-классники будут обучаться онлайн
В Азербайджане 10- и 11-классники будут обучаться онлайн
"Планируем, что учащиеся 10 и 11 классов вернутся в школы 15 октября".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.
Э.Амруллаев отметил, что с 15 сентября обучение для учащихся указанных классов будет проводится в формате онлайн.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре