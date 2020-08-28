В Азербайджане вузы будут работать дистанционно

С 15-го сентября вузы в Азербайджане начнут работать дистанционно.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, с 1 октября планируется, что в вузы придут студенты 1-х курсов для ознакомления: "С 15 октября в вузах начнется учебный процесс на очном отделении по некоторым специальностям, к примеру, медицина, инженерия и пр. Со 2 ноября этот вопрос может быть пересмотрен".