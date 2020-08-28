С 15 сентября в 5-9 классах средних школ начнутся онлайн-занятия.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что до марта предусмотрено продолжить и телеуроки: "Мы планируем, что с 1 октября учащиеся 5-9 классов будут приходить на занятия в школу. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то мы планируем привлечь к обучению 1 млн. 300 тыс. учащихся в адаптированной форме".