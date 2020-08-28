Расслабляться нельзя - мы хорошо помним, что случилось после ослабления карантина весной

В Азербайджане началась реализация пилотного проекта, предусматривающего проведение серологических исследований среди граждан и выяснения наличия или отсутствия в стране коллективного иммунитета к COVID-19.

Как сообщил в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев, в настоящее время тесты проводятся в Баку, со следующей недели планируется начать их в Гяндже и Сумгайыте, а на последующем этапе охватить и регионы страны. В целом планируется взять образцы крови у 1500 граждан.

"В принципе, процесс идет нормально, параллельно проводится просветительская работа среди населения с целью разъяснения безопасности тестов. Для того, чтобы работа пошла быстрее и проект скорее завершился, необходимо больше информировать граждан о том, что представляют собой серологические тесты. Они не представляют никакой угрозы и проводятся совершенно бесплатно. Цель исследований - по анализу крови выяснить наличие антител к коронавирусу", - сказал Алиев.

Инфекционист также подчеркнул, что с началом осеннего сезона граждане должны быть особенно бдительны.

По его словам, в результате системных мероприятий, проводимых в Азербайджане в целях противодействия пандемии коронавируса, достигнуты успешные результаты. В первую очередь, благодаря введению карантинного режима. Послабления карантина сейчас проводятся очень осторожно, потому что нельзя исключать в осенне-зимний период новой волны заражаемости, отметил инфекционист. Как известно, в этот период создаются благоприятные условия для респираторных инфекций. Речь не только о COVID-19, есть и другие вирусно-респираторные инфекции, к которым следует относиться серьезно, например, грипп.

"В связи с этим гражданам необходимо повысить бдительность и строго соблюдать требования карантина. Ничто еще не закончилось и нужно продолжать очень серьезно относиться к инфекции. А именно - в обязательном порядке носить маски в закрытых помещениях, стараться сохранять дистанцию, избегать многолюдных мест. Это позволяет сокращать возможности распространения вируса. Очень важно продолжать следовать этим правилам в осенне-зимний период и не забывать, что случилось, когда после смягчения карантина весной начался резкий рост заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул врач.

Чтобы эта ситуация не повторилась, граждане должны очень серьезно отнестись к правилам, которые не отменяются, несмотря на смягчение карантина, отметил Васиф Алиев. Настоятельно рекомендуется продолжать носить маски в закрытых помещениях и транспорте, соблюдать дистанцию, отказаться от массовых мероприятий.

"Наше здоровье и, я бы даже сказал, наша судьба в наших руках", - резюмировал глава рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева