В Гяндже и Сумгайыте будут проводить серологические тесты

"COVID-19 у многих людей протекает бессимптомно. С помощью серологических тестов можно определить, перенес ли человек заражение и сформировался ли у него иммунитет".

Как передает Day.Az, об этом сказала руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане проводятся серологические тесты: "За последние 2 недели получено более 300 образцов, которые были отправлены в лабораторию. Обзванивается случайно выбранная группа населения, у них спрашивают, хотят ли они сдать тест. Результаты обнародуются в течение 1-2 дней. Сдающим данный тест также предлагается сдать общий анализ крови. Оба анализа проводятся абсолютно бесплатно".

Г.Алекперова сказала, что со следующей недели в Гяндже и Сумгайыте также будут проводиться серологические тесты.