Сенсационные находки при исследовании останков Микаила Мушфига

"В настоящее время проводится исследование не только останков, предположительно принадлежащих Микаилу Мушфигу. Поиски были начаты в связи с этим, однако впоследствии охват был расширен".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал председатель Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

А.Гасанов сказал, что на этой территории были найдены скелеты членов партии, государственных деятелей и других лиц, расстрелянных в годы репрессий: "Теперь экспертиза пытается установить личность всех, чьи останки были найдены на этом месте. Продолжаются расследования, с территории привозят новые останки. Следствие тайное, поэтому не могу сказать вам точный список".

А. Гасанов не дал конкретного ответа на вопрос о том, когда будут завершены исследования: "Когда мы начинали эту работу, думали, что она будет завершена в течение двух-трех недель. Однако прошло более двух лет, результатов пока нет. Точно сказать время завершения невозможно".

Отметим, после распространения в СМИ информации об обнаружении останков жертвы сталинских репрессий, расстрелянного в 1938 году поэта Микаила Мушфига Президент Ильхам Алиев распорядился создать рабочую группу из представителей Национальной академии наук, министерств здравоохранения, культуры и других соответствующих структур для изучения вопроса.

Согласно поручению, предполагаемые останки проходят экспертизу ДНК в соответствующем порядке. Если будет доказано, что это действительно останки тела М.Мушфига, будут приняты меры по перезахоронению поэта.