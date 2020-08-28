Дорожная полиция обратилась к желающим поехать в районы

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД обратилось к водителям, пытающимся выехать из столицы в районы.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в связи с введением ужесточенного карантинного режима в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Геранбойском, Гёйгёльском и Сальянском районах въезд и выезд из указанных административных территорий осуществляется только по соответствующим командировочным листам и на основании данных, внесенных в портал "icaze.e-gov.az". Однако в последнее время наблюдается массовый выезд лиц, в частности проживающих и работающих в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, в выходные дни в отдельные регионы республики.

В заявлении также отмечается, что с целью предотвращения злоупотреблений предоставленным разрешением, ГУДП МВД еще раз доводит до сведения участников движения, что работники сфер, которые не функционируют в выходные дни, несмотря на наличие разрешения, не будут пропущены через посты.