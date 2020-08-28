https://news.day.az/society/1266004.html Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - Предупреждение
Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - Предупреждение
С утра 29 августа на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку и поселков в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.
"Учитывая определенную токсичность веществ, используемых при дезинфекционных работах, жителей просят не выходить на улицу в указанную дату, если не возникнет серьезная необходимость", - отмечается в сообщении.
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