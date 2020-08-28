Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра

С утра 29 августа на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку и поселков в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

"Учитывая определенную токсичность веществ, используемых при дезинфекционных работах, жителей просят не выходить на улицу в указанную дату, если не возникнет серьезная необходимость", - отмечается в сообщении.